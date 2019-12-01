Embajada de EU desmiente videos de tiktoks con información sobre permisos de trabajo y cruces ilegales en la frontera; aseguran que es información falsa

Ciudad de México, a 17 de septiembre de 2025.- Luego de que se viralizara un video a través de la plataforma Tik Tok, en el cual aseguraban que a partir del 1 de octubre, Washington permitiría solicitar permisos de trabajo a las personas migrantes, la embajada de Estados Unidos en México indicó que se trata de información falsa.

Sobre el tema, la embajada aseguró, que lo que se difunde en ese tipo de videos es completamente falso, indicando que las políticas migratorias de la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no han cambiado en absoluto.

“¡Aguas con las mentiras que se aprovechan de los migrantes!... esta información es falsa. ¡No creas todo lo que ves TikTok! Las políticas migratorias no han cambiado. La frontera está cerrada a la migración irregular”, indicó la embajada a través de un post en la red social “X”.

También comentaron, sobre distintos tiktoks, los cuales hablan de nuevas rutas para poder cruzar ilegalmente al país vecino, específicamente entre Tehuacán. Puebla y Los Ángeles, California, indicando que cuentan con drones para así poder evitar a las patrullas fronterizas, sobre esto, le pidieron a la población no dejarse engañar, asegurando que es una trampa.

“Su método de cruce ilegal, donde dicen que usan celulares y drones para evitar a las patrullas fronterizas y burlar las cámaras de seguridad. No caigas en la trampa. Todos saben que no puedes cruzar la frontera ilegalmente”, concluyeron.