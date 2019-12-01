El uso de la pirotecnia en celebraciones religiosas debe ser responsable: Martín Lara

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Diciembre de 2025 a las 13:29:36

Querétaro, Querétaro, 11 de diciembre del 2025.- El vicario de la Diócesis de Querétaro, Martín Lara Becerril, reiteró el compromiso de la Iglesia con la educación y el uso responsable de la pirotecnia en celebraciones religiosas, subrayando que la mayoría de las parroquias cumplen con los permisos exigidos por Protección Civil.

Explicó que cada año se realizan cursos de capacitación y concientización dirigidos a capilleros, mayordomos y encargados de fiestas patronales. “La tarea de la Iglesia es educar en el uso responsable de la pirotecnia”.

Señaló que aproximadamente 80 por ciento de las iglesias que utilizan pirotecnia cuentan con permisos oficiales, mientras que el resto corresponde principalmente a zonas rurales o a personas que adquieren y queman artificios de manera independiente, fuera del control de las parroquias. “Es muy difícil tener un control de cada ciudadano, pero dentro de las iglesias hemos hecho una conciencia muy grande de que el uso se haga de acuerdo con Protección Civil y la ley”.

Respecto a los riesgos, recordó el caso de un adolescente en Cadereyta que perdió un ojo por manipular cohetes, y llamó a las familias a evitar que menores, adultos mayores o personas bajo efectos de alcohol o drogas participen en la quema.

“Está totalmente prohibido que ellos lo hagan. Solo el permissionario capacitado puede manipular la pirotecnia”.

En relación con el accidente ocurrido hace dos años en la parroquia de Carrillo, el vicario aseguró que se han tomado medidas estrictas. Para las fiestas de San Miguel (29 de septiembre) y la Virgen de Guadalupe (12 de diciembre), todos los permisos están en regla y Protección Civil realiza revisiones minuciosas sobre horarios y cantidades de material.

“Aunque a los organizadores no siempre les gusta tanta escrupulosidad, a la larga es un beneficio para la comunidad porque garantiza seguridad”.

Finalmente, informó que en Carrillo se ha optado por sustituir el tradicional castillo por un piromusical con pirotecnia fría, que implica menor riesgo para los asistentes. “Se han tomado todas las provisiones necesarias para que las celebraciones sean seguras”.