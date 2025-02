“El que herede un puesto público en 2027 se va a ver muy mal”: Claudia Sheinbaum

Ciudad de México, 26 de febrero del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, no quedó tan contenta con la aprobación de la reforma contra el nepotismo y la reelección, ya que aseguró debió avalarse para el año 2027 y no para el 2030, tal y como terminó siendo por disposición del Senado de la República.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo dejó en claro que dicha decisión fue tomada por los legisladores que integran la autodenominada Cuarta Transformación.

“Lo mandé en 2027 y mi posición sigue siendo que debe aprobarse para el 2027. Entiendo que en el acuerdo para poder tener la mayoría de los partidos que son parte de la alianza del movimiento acordaron que sea para el 2030”, declaró.

“Es una decisión de los senadores y diputados, lo que importa a todas y todos los mexicanos es que no haya nepotismo en los procesos electorales. Esa es la situación que prevaleció en el Senado, entiendo que por eso tomaron la decisión de llevarlo hasta el 2030”, agregó.

“Queda en la Constitución, eso es lo más importante, no es al 2027 es hasta el 2030 (…) Queda en la Constitución que a partir del 2030 ya no hay reelección y no puede haber familiares que hereden los cargos y aquel que lo haga en 2027 se va a ver muy mal”, advirtió.

Cabe destacar que el Senado de la República aprobó una reforma constitucional impulsada por la presidenta mexicana con el fin de prohibir la reelección consecutiva y el nepotismo en cargos públicos, pero aplazó finalmente su implementación hasta el año 2030.