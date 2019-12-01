El diálogo es la mejor vía para resolver diferencias: Martín Lara Becerril

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Diciembre de 2025 a las 13:57:43

Querétaro, Querétaro, 11 de diciembre del 2025.- La Diócesis de Querétaro, a través del vicario Martín Lara Becerril, llamó a privilegiar el diálogo como la mejor vía para resolver diferencias y evitar actos de violencia en la sociedad.

Esto, tras el enfrentamiento entre comerciantes ambulantes de artesanías de la asociación Coindepromix e inspectores municipales del comercio en la vía pública el cual ocurrió la tarde del sábado 6 de diciembre, cuando elementos municipales trataron de decomisar mercancías que los comerciantes expenden en las inmediaciones de la calle 5 de Mayo, a unos metros de la Plaza de Armas.

En la riña, de acuerdo a videos divulgados en redes sociales, se observa como un inspector patea a una persona que se encuentra tirada en el piso.

Lara Becerril subrayó que cada ciudad y comunidad enfrenta retos particulares, y que en el caso de Querétaro, el Centro Histórico y las colonias requieren soluciones basadas en la comunicación y el consenso.

“No hay mejor camino para dirimir las diferencias que el diálogo. El diálogo es el mejor camino para construir la paz”.

Señaló que las necesidades sociales son múltiples y que es necesario atender los “focos rojos” con anticipación, mediante espacios de conversación y acuerdos. “Si sabemos que hay un foco rojo, entonces el diálogo antes de que suceda es fundamental”.

El representante de la Iglesia reiteró que la invitación es a mantener canales abiertos de comunicación en todos los sectores de la sociedad, con el objetivo de fortalecer la convivencia pacífica y prevenir conflictos. “La paz se construye con diálogo”.