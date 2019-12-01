El AICM opera con normalidad, tras la cancelación y retraso de vuelos por la ola de violencia generada por el abatimiento de “El Mencho”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 16:46:26

Ciudad de México, a 23 de febrero de 2026.- Mediante un boletín informativo, el Grupo Aeroportuario Marina, dio a conocer que el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), ya se encuentra operando con normalidad, después de que fueran cancelados y retrasados lo vuelos, tras la violencia que se desató por el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”.

Asimismo indicaron que las aéreas operativas, las terminales 1 y 2, así como los accesos viales al aeropuerto, están abiertos y funcionan sin restricciones.

Cabe señalar que hasta las 11:00 horas de este lunes se tenían 58 vuelos cancelados y 11 demorados, con una afectación estimada de alrededor de 11 mil 100 pasajeros por dichos hechos.

El comunicado detalla que la mayoría de los vuelos nacionales e internacionales con origen y destino en el AICM operan conforme a sus itinerarios programados.

Además, informaron que algunas aerolíneas realizaron ajustes en los horarios de determinados vuelos por decisión propia.

Por último el Grupo Aeroportuario Marina aseveró que se mantiene un estado de fuerza integrado por aproximadamente 5 mil 800 elementos, el cual incluye personal de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria (UNAPAP) de la Secretaría de Marina, del Servicio de Protección Federal y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, además de corporaciones de seguridad privada.