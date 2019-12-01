Ejército refuerza vigilancia en Veracruz ante fuertes lluvias

Ejército refuerza vigilancia en Veracruz ante fuertes lluvias
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2026 a las 22:28:13
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Xalapa, Veracruz, a 5 de octubre de 2026.- Ante el riesgo de que las lluvias que afectan a Veracruz provoquen mayores emergencias, elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional mantienen activo el Plan DN-III-E en su fase de prevención, con recorridos y acciones destinadas a proteger a la población de las zonas más vulnerables.

Personal de la 19/a. Zona Militar realiza inspecciones en ríos, arroyos y caminos que podrían representar un peligro para las comunidades, además de mantener vigilancia sobre puntos susceptibles a inundaciones y deslaves.

Como parte del operativo, también se llevan a cabo labores de perifoneo en localidades consideradas de riesgo, mediante las cuales se informa a los habitantes sobre medidas de autoprotección, rutas de evacuación y la ubicación de refugios temporales.

Las acciones se desarrollan en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, mientras en distintas regiones de Veracruz continúan los trabajos de atención por las condiciones meteorológicas.

La Secretaría de Protección Civil estatal informó que permanece activa la Alerta Gris debido a la influencia del Frente Frío número 1 y una vaguada, con especial vigilancia en el norte de la entidad, donde se prevé que continúen las precipitaciones durante los próximos días.

Las autoridades mantienen preparados refugios temporales, equipos de atención y labores de monitoreo, ante la posibilidad de nuevos incrementos en los niveles de ríos, inundaciones o afectaciones en caminos y viviendas.

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