Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Noviembre de 2026 a las 07:54:06

Ciudad de México, México. A 29 de noviembre de 2026.- El efectivo no dejará de utilizarse en gasolineras y casetas de cobro a partir del próximo 18 de diciembre, como se había interpretado tras la publicación de nuevas disposiciones en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones aclararon que el cambio se realizará por etapas a lo largo de 2027. Durante este periodo, los establecimientos y operadores deberán contar con las herramientas necesarias para incorporar diferentes alternativas de pago electrónico.

Asimismo, adelantaron que en aproximadamente dos semanas se anunciarán los detalles del proceso de implementación. Una de las primeras etapas será preparar la infraestructura tecnológica necesaria para recibir pagos electrónicos.

Por ello, la medida no representa una prohibición inmediata del efectivo, sino un proceso de adaptación para las partes involucradas.

¿Qué formas de pago electrónico se podrán utilizar?

La disposición está relacionada con la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, publicada en el DOF el pasado 4 de noviembre y vigente desde el día siguiente.

Esta legislación da a la Secretaría de Hacienda facultades para determinar los sectores en los que los pagos digitales podrán establecerse como único medio de transacción.

Entre las opciones contempladas se encuentran:

Tarjetas de crédito y débito.

Códigos QR.

Tecnología NFC, utilizada en pagos sin contacto.

Transferencias electrónicas.

Domiciliación de pagos.

Entre otros.

Por el momento, los automovilistas podrán seguir utilizando efectivo en gasolineras y casetas, mientras las autoridades dan a conocer las fechas y condiciones para implementar el nuevo método.