EEUU vincula a diputada oficialista con célula criminal de hijos de Ismael Zambada; habría recaudado pagos de extorsiones

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Septiembre de 2025 a las 14:40:16

Ciudad de México, a 18 de septiembre 2025.- El gobierno de Estados Unidos, señaló a la diputada federal por Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo, como partícipe de una red de actividades ilícitas vinculada a una célula delincuencial dirigida por los hijos del líder criminal de Sinaloa, Ismael Zambada García.

En la previa, el Departamento del Tesoro sancionó a 22 objetivos en México: siete personas físicas y quince personas morales, entre ellas la legisladora federal morenista por el Distrito 9 de Baja California.

Según el Gobierno estadounidense la red sancionada opera como parte de ‘Los Mayos’ en Baja California y Sinaloa, donde la diputada Hilda Brown habría colaborado a través de “recaudar pagos de extorsión” que servirían para garantizar protección institucional para diversas actividades criminales como el narcotráfico y el lavado de dinero.

Además, debido a la sanción la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público instruyó el bloqueo de sus cuentas y bienes.

Asimismo, se analizará su información financiera para, en su caso, dar vista inmediata a la Fiscalía General de la República (FGR).