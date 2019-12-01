Dos microsismos “mañaneros” sorprenden a Iztapalapa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Marzo de 2026 a las 08:18:24

Ciudad de México, a 18 de marzo 2026.- Durante la madrugada del 18 de marzo se registraron dos microsismos en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

A través de redes sociales, el organismo especializado indicó que el primer movimiento telúrico ocurrió en punto de las 2:02 horas, con magnitud 2.3, a una profundidad de 6 kilómetros, justo en la zona del Mercado La Nueva Viga.

Mientras tanto, el segundo microsismo fue a las 4:38 horas, de magnitud 2.5, con una profundidad de siete kilómetros, en la colonia San José Aculco.

Al corte de esta edición, las autoridades capitalinas no reportaron daños por estos eventos, lesionados o víctimas mortales.

“Se activaron los protocolos correspondientes y se mantiene comunicación con @SGIRPC_CDMX; hasta el momento no se tiene reportes de afectaciones. Nos mantenemos pendientes ante cualquier emergencia: #911CDMX o por nuestras redes sociales”, destacó el C5 capitalino tras el microsismo de magnitud 2.5 la madrugada del miércoles 18 de marzo.