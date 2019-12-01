"Donde quiera ya te roban": Transportista con 25 años de experiencia, queda varado en bloqueo y respalda lucha por seguridad en carreteras

Zinapécuaro, Michoacán, a 24 de noviembre de 2025.- La paralización de la caseta de peaje de Zinápecuaro, organizada por transportistas y agricultores en demanda de seguridad, impactó directamente a conductores como Roberto Govea, quien cuenta con 25 años de experiencia en el transporte de carga.

Govea, quien viajaba de Ciudad de México con destino a Lázaro Cárdenas, Michoacán, acompañado de su esposa y su perrito "Lucas", se encontró detenido a unos metros de la caseta y expresó su comprensión ante las protestas.

El chofer confirmó la crítica situación que viven los transportistas en las carreteras michoacanas: "Donde quiera, ahorita ya hay una inseguridad. Ya donde sea ya te roban, te asaltan". Aunque él mismo no había sufrido un asalto recientemente, señaló que sí conoce compañeros que han sido golpeados y despojados de sus unidades.

Indicó que, si bien el bloqueo representa una demora en su traslado, lo considera una medida necesaria para visibilizar la falta de garantías por parte del gobierno: "Esto se ve bien a la vez, porque mejora las condiciones para nosotros. Porque lo que se está pidiendo, es seguridad en las carreteras", comentó.

Mientras aguardaba la reapertura de la circulación, Govea aprovechó el tiempo para realizar reparaciones menores a su unidad, como arreglar el aire acondicionado, en un ambiente de compañerismo entre los agremiados varados y sus acompañantes incondicionales, su esposa y perrito.