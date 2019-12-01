Dona ISSSTE predio a SEP para construcción de telesecundaria en Tamazunchale, San Luis Potosí: Martí Batres

Tamazunchale, San Luis Potosí, a 22 de octubre de 2025.- El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, anunció en conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, “La Mañanera del Pueblo”, que el organismo donó un predio a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para la construcción de una Telesecundaria en el municipio de Tamazunchale, en beneficio de las y los jóvenes de la región.

“Nos pidió la Presidenta ayudar a la reconstrucción de una telesecundaria en Tamazunchale, San Luis Potosí, entonces estamos donando un predio que era un SuperISSSTE que ya no se usaba desde hace mucho tiempo y se va a construir ahí la telesecundaria. Ya le entregamos el día de ayer el inmueble a la Secretaría de Educación Pública”, destacó.

En representación del director general del ISSSTE, la vocal ejecutiva del Fondo de Vivienda de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), Jabnely Maldonado Meza, quien se encuentra en el estado para coordinar acciones de atención a la población afectada por las lluvias, formalizó la donación del predio conformado por 2 mil 012 metros cuadrados, ubicado en la colonia Barrio San Rafael de este municipio.

De acuerdo con el documento de acta entrega, a la SEP le corresponde la custodia, preservación y salvaguarda del terreno; en tanto, el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) estará a cargo de realizar los trabajos de construcción del nuevo plantel educativo.

A la firma del Acta Administrativa de Entrega Recepción, que se llevó a cabo este lunes 20 de octubre, asistió, por parte de la SEP, la Coordinadora Sectorial de Inmuebles, Beatriz Guerra Ramos.

El ISSSTE, a cargo de Martí Batres, trabaja en coordinación con el Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para contribuir al bienestar de las y los mexicanos, y garantizar el acceso a los derechos sociales.