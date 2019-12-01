Dispersa AGRICULTURA más de 4,519 mdp en incentivos a productores de maíz blanco, arroz y trigo

Ciudad de México, a 10 de noviembre 2026.- El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA), destinó 4 mil 519 millones de pesos para apoyar a cerca de 40 mil productoras y productores de maíz blanco, arroz y trigo en 20 estados del país.

Lo anterior representa un avance del 94 por ciento del total de agricultoras y agricultores registrados en los dos ciclos agrícolas del programa de Comercio Justo, que tiene como finalidad ordenar el mercado agrícola, garantizar una ganancia justa a productoras y productores de pequeña y mediana escala y fortalecer la soberanía y autosuficiencia alimentaria de México.

Por instrucciones de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la Secretaría de Agricultura destacó que esta acción marca un hito histórico, al agilizar el pago directo —a través del Banco del Bienestar— de los adeudos correspondientes a los ejercicios Primavera-Verano 2025 y Otoño-Invierno 2025-2026.

Para lograrlo, resaltó que esa medida responde a una estrategia integral —como parte de un nuevo esquema derivado del acuerdo para la creación del Sistema de Ordenamiento de la Producción y Comercialización del Maíz Blanco— y contempla seis componentes: cobertura de precio, seguro agrícola, precio de referencia (con un incentivo), compras consolidadas de insumos, compras anticipadas de grano y créditos Cosechando Soberanía a una tasa preferencial de 8.5 por ciento.

Señaló que en Sinaloa se tiene un avance del 97 por ciento en la entrega de tarjetas a productoras y productores de maíz blanco, lo que significa un avance del 99 por ciento en el proceso de pago de incentivos del ciclo agrícola Otoño-Invierno.

Mientras que en los estados de Campeche, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Tabasco y Veracruz se ha atendido a 969 productoras y productores de arroz, lo que representa 71 por ciento de avance.

En Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas se han distribuido los recursos a 12 mil 444 agricultoras y agricultores de trigo, es decir, 87 por ciento del total.

Para dar seguimiento a este proceso, la Secretaría federal llamó a las y los beneficiarios a acercarse a las instalaciones de las Oficinas de Representación, de los Distritos de Desarrollo Rural (DDR) y los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable (CADER) más cercanos a su localidad.

Este esfuerzo de la Secretaría de Agricultura, a cargo de Columba Jazmín López Gutiérrez, consolida a las y los productores como un pilar estratégico para fortalecer la producción de estos granos básicos y avanzar en la construcción de un campo más productivo y justo.

El Gobierno de México continuará con acciones estratégicas para llevar apoyos directos y sin intermediarios a las y los demás productores del país y, con ello, asegurar un mayor bienestar al sector agrícola.