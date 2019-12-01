Disminuyen 41.5% muertes violentas de mujeres en Michoacán: Seimujer

Morelia, Michoacán, a 06 de abril del 2026.- La secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer), Alejandra Anguiano González, informó que en la entidad se registró una disminución del 41.5 por ciento en las muertes violentas de mujeres entre 2021 y 2025, como resultado de las acciones implementadas en materia de prevención y atención.

En conferencia de prensa, la funcionaria estatal explicó que esta reducción contempla tanto feminicidios como homicidios dolosos, destacando que este último delito alcanzó su nivel más bajo en lo que va de la actual administración estatal.

Asimismo, detalló que en 2025 los casos de feminicidio se concentraron únicamente en 15 municipios, mientras que en 98 no se registraron incidentes, lo que refleja una disminución territorial del fenómeno en comparación con años anteriores.

En cuanto a los municipios con Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), señaló que también se reportó una reducción importante, concentrando el 37.7 por ciento de los casos registrados entre 2016 y 2025.

Finalmente, Anguiano González indicó que estos resultados serán integrados en un informe que se enviará a la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México para la revisión de la declaratoria de AVGM, al cumplirse diez años de su emisión en el estado.