Diócesis de Querétaro convoca a colecta para apoyar a afectados por sismos en Venezuela

Diócesis de Querétaro convoca a colecta para apoyar a afectados por sismos en Venezuela
Autor: Fernando Trejo / Noventa Grados | Fecha: 3 de Julio de 2026 a las 20:50:58
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Querétaro, México, 3 de julio de 2026.- A través de un comunicado, la Diócesis de Querétaro dio a conocer que el próximo 5 de julio se llevará a cabo una colecta de víveres, artículos de higiene personal y de primeros auxilios, los cuales serán enviados para ayudar a los venezolanos que atraviesan por una crisis humanitaria después del sismo que sacudió al país sudamericano.

Se explicó en el comunicado que durante las misas dominicales del 5 de julio, también se recibirán donativos económicos en todos los templos, parroquias y basílicas que comprenden a la Diócesis de Querétaro. 

“La Diócesis de Querétaro anunció una colecta especial que se llevará a cabo el próximo 5 de julio durante las misas dominicales en las diferentes parroquias, basílicas y templos del estado, con el propósito de reunir recursos económicos para las personas afectadas por los sismos registrados el pasado 24 de junio en Venezuela”.

En el documento, el obispo de Querétaro, Fidencio López Plaza, convocó a participar en esta jornada solidaria, al señalar que la emergencia que hasta el momento ha dejado a más de dos mil personas fallecidas y más de 12 mil heridos. 

Detalló que los donativos que se recauden serán entregados en efectivo a Cáritas Diocesana, organismo que se encargará de canalizar la ayuda humanitaria hacia las zonas afectadas, como parte del respaldo de la Iglesia católica queretana a la población venezolana.

Ante esta situación, Fidencio López llamó a los fieles a responder con generosidad ante el sufrimiento de quienes enfrentan esta crisis y encomendó a las víctimas y a sus familias a la protección de Santa María de Guadalupe, con la esperanza de que puedan superar las consecuencias de la tragedia.

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