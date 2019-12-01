Diabetes y enfermedades cardiovasculares causan 40% de las muertes en México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Agosto de 2025 a las 12:47:52

Ciudad de México, a 9 de agosto 2025.- La diabetes y las enfermedades cardiovasculares son la causa de muerte de cuatro de cada 10 mexicanos, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Asimismo, el organismo autónomo indicó que, según las Estadísticas de Defunciones Registradas 2024 , a nivel nacional se registraron 818 mil 437 decesos, 2.3% más que el año previo.

De dicho total, 192 mil 563 fueron por cardiopatías y 112 mil 641 por diabetes mellitus, por lo que ambos padecimientos provocaron el deceso de 305 mil 204 personas

En tercer lugar están los tumores malignos, con 95 mil 237 casos, de acuerdo con datos del Inegi.

Cabe señalar que las más de 818 mil defunciones representan un incremento de 2.3% respecto a 2023. Los datos obtenidos a partir de certificados y actas de defunción revelan una tasa de mortalidad de 629 por cada 100 mil habitantes, 10 puntos más que en el periodo anterior.

Es de mencionar que los homicidios fueron la principal causa de muerte en hombres de entre 15 y 44 años.