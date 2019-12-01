Aseguran en Hidalgo, Michoacán, sistemas de aire acondicionado con reporte de robo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Febrero de 2026 a las 10:18:57

Zitácuaro, Michoacán, 4 de febrero del 2026.- Como resultado de la cumplimentación de una orden de cateo girada por un Juez de Control, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) aseguró autopartes y sistemas de aire acondicionado con reporte de robo.

Sobre el particular se informó que fue derivado de actos de investigación, que el personal de la Fiscalía Regional de Zitácuaro se trasladó a un domicilio ubicado en la colonia La Herradura, donde dio cumplimiento a un mandato judicial otorgado por un Juez de Control, tras establecer la posible ubicación de objetos presuntamente robados.

En la diligencia, el equipo multidisciplinario inspeccionó el inmueble y localizó diversas cajas de cartón que contenían sistemas de aire acondicionado, así como dos chasises de tractocamión que contaban con reporte de robo vigente.

Los objetos asegurados, así como el inmueble, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.