Detienen a Karina Barrón, secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva de Monterrey, Nuevo León
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Marzo de 2026 a las 21:59:27
San Nicolás de los Garza, Nuevo León,  a 1 de marzo de 2026.- La tarde de este domingo, se registró la detención de la funcionaria Karina Marlen Barrón Perales, quien se desempeña como secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva, en Monterrey, Nuevo León.

Según información del Registro Nacional de Detenciones, la aprehensión se llevó a cabo alrededor de las 15:45 horas en la colonia Nuevo Mezquital, ubicada en el municipio de San Nicolás de los Garza.

El arresto fue realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quienes posteriormente trasladaron a la funcionaria ante la Fiscalía General de la República en su sede en Escobedo, donde permanece en resguardo mientras se determina su situación legal.

De acuerdo con fuentes oficiales, a la servidora pública se le atribuyen presuntos delitos como extorsión, cohecho y falsedad de declaraciones ante autoridades. Hasta ahora, la Fiscalía no ha realizado un posicionamiento detallado sobre los motivos específicos de la detención, ni sobre el estado que guarda el proceso penal en su contra.

