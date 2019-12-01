Determinan suspender clases en algunos municipios de Nayarit por huracán “Priscilla”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2025 a las 16:11:57

Tepic, Nayarit, a 7 de octubre de 2025.- Ante el paso del huracán “Priscilla”, y con la finalidad de brindar seguridad a niños, adolescentes, así como al personal educativo, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, pidió suspender las clases presenciales este martes y el miércoles 8 de octubre en todos los niveles escolares en 10 municipios de la entidad.

Los municipios para los que aplica la medida, debido a que el fenómeno meteorológico se presenta con mayor intensidad son Bahía de Banderas, Compostela, San Blas, Santiago Ixcuintla, Tuxpan, Tecuala, Acaponeta, Huajicori, Rosamorada y Ruiz.

De acuerdo a la información de las autoridades, hay oleaje de 2 a 4 metros de altura y marejada constante, lo que ha ocasionado que el mar se salga e ingrese a calles, avenidas y zonas habitacionales en localidades costeras.

Hasta el momento, no se tiene el reporte de evacuaciones, pero se espera que continúen las lluvias durante la tarde y noche de este día.

Asimismo, se exhortó a la población a no acercarse al mar, así como mantenerse informados a través de canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades.