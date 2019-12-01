Detectan caso de malaria en Jalisco; paciente entró al país por justa mundialista

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Julio de 2026 a las 13:47:19

Guadalajara, Jalisco, a 2 de julio 2026.- Autoridades sanitarias de Jalisco confirmaron la presencia de un paciente con malaria, el cual llegó al país para apoyar a su selección en la justa mundialista.

Según la Secretaría de Salud estatal, se trata de un ciudadano colombiano, que viajó para observar en vivo el partido de su país contra la República Democrática del Congo, que se celebró en la ciudad de Guadalajara.

No obstante, la dependencia aseguró que el extranjero acudió a un centro de salud, recibió el tratamiento necesario y regresó a Colombia.

En ese sentido, el titular de Salud, Roberto Carlos Rivera, descartó que exista brote alguno de malaria en la entidad.

“No tenemos casos en Jalisco, hemos reportado algunos casos importados, pero tenemos más de 15 años en que no tenemos casos autóctonos”, dijo ante medios de comunicación.

La malaria es una enfermedad causada por el parásito Plasmodium, que se transmite por la picadura del mosquito Anopheles infectado; ocasiona fiebre, vómito y/o dolor de cabeza, entre 10 y 15 después de la picadura del mosquito.

Cabe señalar que esa enfermedad puede complicarse y ocasionar la muerte, especialmente con la P. falciparum, de ahí la importancia de un tratamiento temprano.