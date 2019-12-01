Destinará empresa propietaria de pipa que explotó en CDMX más recursos para las víctimas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Septiembre de 2025 a las 07:33:08

Ciudad de México, a 18 de septiembre de 2025.- La empresa propietaria de la pipa de gas LP que explotó en el Puente de La Concordia en la alcaldía Iztapalapa, Transportadora Silza, dio a conocer que aparte de las cuatro polizas que activó, destinará más recursos para indemnizar a las víctimas, así como a sus familiares.

Asimismo, indicaron que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), habilitó un número telefonico, al cual podrán llamar las personas que resultaron afectadas para recibir orientación y acompañamiento.

Fue a traves de un comunicado que la firma que forma parte del grupo gasero Tomza, informó que tienen toda la disposición para facilitar los recursos económicos y hacer la reparación integral del daño, además de proporcionar toda la información que requiera la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

“Contamos con cuatro pólizas de seguro vigentes, presentadas a la autoridad, adicional al monto asegurado, destinaremos recursos adicionales para asegurar que todas las personas afectadas reciban la indemnización y el apoyo necesarios”, señaló.

Por último, aseguraron que la FGJCDMX es el único canal de comuniciación, para hacer llegar a las personas afectadas y sus familiares los apoyos correspondientes.