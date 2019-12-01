Despliegan más de 22 mil elementos en el Pacífico por el huracán Simon; Michoacán refuerza vigilancia costera

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2026 a las 14:11:47

Puerto Vallarta, Jalisco, 11 de octubre de 2026.— Más de 22 mil elementos de los tres órdenes de gobierno participan en acciones preventivas y de atención ante los efectos del huracán Simon en el Pacífico mexicano, informó el Gobierno de México mediante un comunicado conjunto.

El operativo cuenta con 22 mil 589 elementos, mil 470 vehículos, 323 equipos de maquinaria pesada y 18 aeronaves, con el objetivo de atender posibles emergencias, proteger a la población y reducir riesgos en las zonas vulnerables.

Las acciones se coordinan desde puestos de comando instalados en Puerto Vallarta y Cihuatlán, Jalisco, así como en Manzanillo, Colima. Entre las medidas implementadas se encuentran evacuaciones preventivas, recorridos en zonas de riesgo, supervisiones de refugios temporales y difusión de recomendaciones de autoprotección.

En Michoacán, las autoridades reforzaron la vigilancia en la franja costera comprendida entre Punta San Telmo y Lázaro Cárdenas, además de mantener el monitoreo de cauces y escurrimientos. En el estado permanecen habilitados 39 refugios temporales para atender a la población en caso de ser necesario.

En Jalisco, 80 personas de la comunidad de Yelapa fueron evacuadas de manera preventiva. Además, 256 personas permanecen en refugios temporales, de un total de 321 evacuadas. En Colima, seis refugios brindan atención a 143 personas, mientras que en Nayarit hay 115 personas resguardadas en espacios habilitados para ese fin.

Las dependencias federales también mantienen acciones para proteger la infraestructura carretera, aeroportuaria, eléctrica y hospitalaria. En Jalisco, el Instituto Mexicano del Seguro Social suspendió la consulta externa en las Unidades de Medicina Familiar número 170 y 179, aunque los servicios de urgencias continúan operando.

Asimismo, se informó de la suspensión de actividades no esenciales en 24 municipios prioritarios de cuatro entidades, como parte de las medidas preventivas ante el incremento del oleaje y los procesos de erosión en zonas costeras.

El Gobierno de México exhortó a la población a mantenerse informada mediante canales oficiales y atender las indicaciones de Protección Civil para reducir riesgos durante el paso del fenómeno meteorológico.