Despliegan más de 10 mil elementos de las Fuerzas Armadas por lluvias

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2025 a las 12:55:51

Ciudad de México, 13 de octubre de 2025.- El Gobierno de México movilizó a 10 mil 647 elementos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional para atender la emergencia provocada por las intensas lluvias en Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, donde se reportan 64 personas fallecidas y 65 desaparecidas.

El general Ricardo Trevilla, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), detalló que fueron desplegados 7 mil 347 elementos: 4 mil 717 del Ejército Mexicano y 2 mil 630 de la Guardia Nacional, además de 7 aeronaves, 2 cocinas móviles, 3 plantas potabilizadoras, maquinaria pesada, hospitales de campaña y drones.

Por su parte, el almirante Raymundo Pedro Morales informó que la Secretaría de Marina (Semar) desplegó 3 mil 300 elementos, junto con 85 vehículos, 8 aviones, 9 helicópteros, 2 buques y 9 embarcaciones, en apoyo a las comunidades afectadas.

Las Fuerzas Armadas activaron los planes DN-III-E y Plan Marina, brindando auxilio a la población en zonas inundadas.

De acuerdo con la titular de Protección Civil federal, Laura Velázquez Alzúa, las lluvias más intensas se registraron entre el 6 y 9 de octubre, alcanzando 280 milímetros en Veracruz y 286 en Puebla, lo que provocó el desbordamiento de ríos y arroyos.

Hasta el momento, se reportan 111 municipios afectados: 40 en Veracruz, 28 en Hidalgo, 23 en Puebla, 8 en Querétaro y 12 en San Luis Potosí.

“Estamos en la fase más crítica de atención a la emergencia; las labores de rescate y búsqueda continúan sin descanso”, señaló Velázquez Alzúa.