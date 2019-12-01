Despiden a la abuelita heroína en Edomex; “dio la vida por quien más amaba”

La Paz, Estado de México, a 13 de septiembre de 2025.- Bajo una intensa lluvia, familiares y vecinos velaron a Alicia Matías Teodoro, de 54 años de edad, reconocida como la abuelita heroína, esto tras perder la vida a consecuencia de las graves quemaduras que sufrió al proteger a su nieta durante la explosión de una pipa con casi 50 mil litros de gas LP ocurrida el pasado miércoles en Iztapalapa, Ciudad de México.

Alicia sufrió quemaduras de tercer grado en el 98% de su cuerpo, lo que le provocó un infarto la noche del viernes en el Hospital de Traumatología Magdalena de las Salinas del IMSS. Su nieta, de dos años, permanece internada en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Ambas habían sido trasladadas inicialmente al Hospital General de Zona 53.

La tragedia ocurrió cuando la mujer, que trabajaba como checadora de transporte público en el paradero de la estación Santa Marta, se encontraba con su nieta bajo el cuente La Concordia, en calzada Ignacio Zaragoza, al momento de la volcadura y posterior incendio de la pipa de gas. En un acto de valentía, Alicia cubrió con su cuerpo a la menor para salvarla de las llamas.

Entre lágrimas, su hermana Sandra Barajas y sus padres, María Guadalupe Matías y Rogelio Barajas, relataron el dolor de la familia. Alicia deja tres hijas, tres nietas y a su pareja. “Demostró ser una gran mujer y una madre ejemplar que dio la vida por quienes más amaba”, expresó su familia al pie del féretro.