Designan a Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre como nueva Fiscal General del Estado de Veracruz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Diciembre de 2025 a las 22:20:06

Xalapa, Veracruz, a 8 de diciembre de 2025.- Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, fue designada como Fiscal General del Estado de Veracruz, después de que este mismo día renunciara Verónica Hernández Giadáns.

La propuesta fue mandada por la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, misma que fue aprobada por las y los diputados del Congreso del Estado.

Fueron 40 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones durante la sesión.

“Cumplir con el perfil de ser la persona honorable, con conocimientos y experiencias en el ámbito jurídico y de procuración de justicia, capacidad administrativa y dirección institucional, diseño e implementación de políticas públicas, independencia en su actuación con una visión de respeto y protección de los derechos humanos, atención a las víctimas y perspectiva de género”, expresó Nahle García en la carta que fue enviada y leída ante el Congreso.

Cabe resaltar que Jiménez Aguirre, hasta hace unas horas, tenía un cargo de una magistratura en el Poder Judicial del Estado de Veracruz, por lo que tuvo que presentar una solicitud de licencia para separarse de su investidura.

La ahora Fiscal es Licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana y ha desempeñado varios cargos al interior del Poder Judicial del Estado.

A través de sus redes sociales, Jiménez Aguirre indicó que asume el cargo con profundo compromiso hacia la Procuración de Justicia para todas y todos.

"Pondré mi experiencia y vocación al servicio de una institución que exige resultados, transparencia y cercanía, actuando siempre con independencia, ética y respeto absoluto a los Derechos Humanos. Estoy convencida de que la Justicia solo se fortalece cuando trabajamos de manera coordinada con todas las instituciones del Estado, por lo que impulsaré un diálogo permanente y acciones conjuntas que permitan garantizar seguridad, legalidad y confianza a la ciudadanía. Inicia una nueva etapa de servicio que honraré cada día con trabajo serio, responsable y comprometido con el pueblo de Veracruz".

Asimismo, es importante señalar que hace unos días fue aprobada una reforma constitucional, misma que permite que la Gobernadora sea quien nombre y destituya a quien ocupe el cargo de Fiscal General de Veracruz.