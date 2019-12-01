Descenderá la temperatura entre 0 y 5 grados en la Sierra de Coahuila

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Diciembre de 2025 a las 23:00:07

Saltillo, Coahuila, a 4 de diciembre de 2025.- El frente frío número 18 provocará un marcado descenso de temperatura en Coahuila, con posibilidad de nieve o aguanieve en zonas serranas.

La Subsecretaría de Protección Civil advirtió que el sistema también traerá rachas de viento de hasta 70 km/h, lluvias fuertes y chubascos en distintas regiones del estado.

En los próximos días, las temperaturas mínimas oscilarán entre 0 y 5 grados durante la noche y madrugada, especialmente en áreas altas.

Asimismo, se prevén precipitaciones de 25 a 50 milímetros, lo que podría generar encharcamientos, crecidas repentinas en arroyos y actividad eléctrica.

Los vientos, que alcanzarán entre 30 y 50 km/h, podrían ocasionar la caída de árboles, postes y estructuras ligeras.

Ante las bajas temperaturas, Protección Civil exhortó a la población a abrigarse adecuadamente y evitar el uso de anafres, braseros o carbón dentro de las viviendas para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono. La dependencia mantiene vigilancia permanente sobre las condiciones climáticas.