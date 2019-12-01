Descarta Sheinbaum que EEUU realice ataques a organizaciones criminales en territorio mexicano

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Agosto de 2025 a las 11:16:12

Ciudad de México, a 22 de agosto 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo descartó que Estados Unidos lance ataques en contra de organizaciones criminales dentro del territorio mexicano.

Durante su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal recalcó que la República Mexicana es libre, independiente y soberana y aseveró que “ningún gobierno extranjero se atrevería a violar nuestra soberanía”.

Las declaraciones de la mandataria mexicana se dan luego de que en la previa, el director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, declarara, entre otras cosas, que su dependencia apoyará al presidente Donald Trump si decide lanzar ataques contra los cárteles en México.

“Sé que ese tema ha aparecido en los periódicos estos últimos días y sé que la decisión recae en el presidente (Donald Trump). Los hombres y mujeres de la DEA apoyarán la decisión presidencial. Daremos cumplimiento con la misión”, dijo el funcionario estadounidense a la cadena Fox News.

En ese sentido, la presidenta Sheinbaum se limitó a decir que “no va a ocurrir”, al señalar que “ya no es como antes”.