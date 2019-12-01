Descarta Sheinbaum invitar a AMLO a su Primer Informe de Gobierno

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Agosto de 2025 a las 11:17:38

Ciudad de México, a 29 de agosto 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo descartó la posibilidad de invitar a su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, a su Primer Informe de Gobierno, que dará el próximo 1 de septiembre.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana resaltó que “le gustaría mucho” invitar al ex jefe de Estado al evento; sin embargo respeta su decisión de retirarse de la vida pública.

En ese sentido, la jefa del Ejecutivo federal reiteró que AMLO ya no está activo en la vida pública y política del país, y ahora se dedica a escribir libros en su propiedad ubicada en Palenque, Chiapas.

“Antes él (López Obrador) decía: ‘Luchar tiene un componente de pensamiento y otro de acción’. Él decía (durante su periodo en la Presidencia): ‘Ahorita es momento de la acción’. Y ahora pues le toca la parte del pensamiento, entonces está escribiendo libros”, sentenció la presidenta.

La presidenta Sheinbaum rendirá su informe el próximo lunes 1 de septiembre desde Palacio Nacional, en punto de las 11:00 horas, tiempo de la Ciudad de México.