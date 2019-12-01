Desactivadas más de 4 mil 400 llamadas de extorsión y fraude; se evitan pagos por 313.5 mdp

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2026 a las 13:19:24

Morelia, Michoacán, 2 de octubre de 2026.- Como parte de los avances en materia de seguridad e intervención oportuna, del periodo de noviembre de 2025 a septiembre de 2026 se logró la desactivación de 4 mil 408 llamadas vinculadas a delitos de extorsión y fraude.

En conferencia de prensa, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, señaló que esta oportuna labor permitió salvaguardar la tranquilidad y el patrimonio de las familias, evitando afectaciones económicas por un monto global acumulado de 313.5 millones de pesos.

En el rubro específico de combate a la extorsión, el mandatario refirió que las autoridades brindaron atención integral a 3 mil 654 víctimas, acción con la que se contuvo el pago de 303.5 millones de pesos que los delincuentes pretendían obtener mediante engaños.

Por otra parte, en lo que respecta a la prevención y atención de fraudes, se asistió a mil 925 ciudadanos, logrando preservar 10 millones de pesos que no llegaron a manos de los perpetradores.

A través de la línea de Denuncia Anónima 089 y el seguimiento especializado a casos de extorsión llevado a cabo del 15 de noviembre de 2025 al 15 de septiembre de 2026, se atendieron exitosamente 206 casos de secuestro virtual.

Gracias al acompañamiento operativo y de contención, se logró el rescate a salvo de 208 víctimas y se evitó el desembolso de 22.8 millones de pesos que exigían los extorsionadores.

Estas acciones reafirman la efectividad de los protocolos de atención inmediata, mediante los cuales se interrumpe de forma oportuna la comunicación entre los delincuentes y la población, garantizando la localización de las víctimas y la protección de su patrimonio.