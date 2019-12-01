Derrame tras incendio en Dos Bocas provoca afectaciones ambientales y económicas en Tabasco

Derrame tras incendio en Dos Bocas provoca afectaciones ambientales y económicas en Tabasco
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Marzo de 2026 a las 21:00:54
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Villahermosa, Tabasco, 20 de marzo de 2026.- Tras el incendio ocurrido en la refinería de Dos Bocas, que dejó un saldo de cinco personas fallecidas, se detectó la presencia de una mancha de hidrocarburo en el Río Seco, lo que ha generado preocupación por sus efectos en el entorno y en la población local.

Ante esta situación, el gobierno de Tabasco ordenó la prohibición de la navegación en la zona y comenzó la instalación de barreras para contener el derrame. Sin embargo, las medidas han impactado directamente a quienes dependen del río para su sustento.

De acuerdo con reportes de pescadores, difundidos por el diario Reforma, varios trabajadores del sector han dejado de laborar debido a la contaminación, lo que ha derivado en la pérdida de ingresos. Además, se han registrado indicios de daño ambiental, como la presencia de peces muertos y contaminación visible en el agua.

Mientras la versión oficial se centra en el control del incidente, habitantes de la zona enfrentan consecuencias económicas y ambientales que afectan su vida cotidiana.

 

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