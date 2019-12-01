Deportistas de Santa Cruz vuelven a casa escoltados tras jornada de violencia en Guadalajara

Juventino Rosas, Gto.- Un grupo cercano a 20 atletas originarios de la comunidad de Santa Cruz logró regresar este lunes a su lugar de origen, luego de quedar atrapados en Guadalajara por los hechos violentos registrados tras operativos federales que culminaron con el abatimiento de un líder criminal.

Los jóvenes habían viajado para participar en el Medio Maratón de Guadalajara, por lo que pasaron la noche del sábado en un hotel y se alistaban para competir el domingo. No obstante, el estallido de bloqueos carreteros, ataques e incidentes en distintos puntos de la ciudad impidió que pudieran regresar de inmediato a Guanajuato.

Durante la tarde-noche del domingo, el contingente intentó avanzar y consiguió llegar hasta La Piedad, donde nuevamente quedaron varados ante la falta de condiciones de seguridad para continuar el trayecto. Frente a esta situación, solicitaron apoyo a autoridades municipales de Juventino Rosas, lo que permitió organizar su retorno este lunes bajo el resguardo de la Guardia Nacional.

De forma paralela, trascendió que atletas de otros municipios del sur de Guanajuato, como Uriangato y Yuriria, también permanecieron varados en la llamada “Perla de Occidente” debido al clima de inseguridad generado por los operativos federales.

En este contexto, se confirmó además el fallecimiento del reconocido corredor uriangatense Francisco Vargas, quien habría sufrido un problema de salud durante su participación en la competencia. De acuerdo con información preliminar, ya se realizan las gestiones necesarias para el traslado de sus restos a su lugar de origen, donde se llevarán a cabo los servicios funerarios correspondientes.