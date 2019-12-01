Denuncian comuneros de Michoacán incremento de enfermedad renal por contaminación de CFE; anuncian movilizaciones

Morelia, Michoacán, a 13 de abril de 2026.– Las enfermedades renales van en aumento entre las familias de comunidades indígenas de municipios como Ciudad Hidalgo, Zinapécuaro y Maravatío. Habitantes de la región advierten que cerrarán carreteras para ser escuchados y poner un alto a las muertes de hombres, mujeres y niños.

Los afectados, que ya han agotado más de cinco años de mesas de negociación sin resultados satisfactorios, advirtieron que están cansados de la falta de acción por parte de autoridades de gobierno federal y estatal ya que no han obtenido una atención satisfactoria que llegue a la raíz de la problemática.

Los habitantes señalan como presuntos responsables de la contaminación del agua y el medio ambiente a la central geotérmica de Los Azufres, operada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que, dicen, ha derivado en cientos de enfermos renales.

Señalaron que, a pesar de las evidencias y los estudios presentados, incluyendo los de investigadores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la CFE sigue negando ser la responsable del incremento de casos de insuficiencia renal.

El impacto, que dijeron es devastador a nivel familiar, ha obligado a varios habitantes a abandonar sus localidades y migrar a ciudades como Morelia para recibir tratamientos de diálisis, ya que en sus hogares llegan a registrarse hasta cuatro o cinco miembros enfermos simultáneamente.

"Estamos cansados de estar en mesas de negociación," declararon, exigiendo que, de no obtener una respuesta clara y soluciones inmediatas para la atención médica y la remediación ambiental, pasarán a las acciones de protesta.