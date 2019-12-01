Denuncian a exdirigente del PRD en Veracruz, por amenazar a una mujer durante pleito vecinal

Veracruz, Veracruz, a 1 de octubre de 2025.- Una mujer, presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz, en contra de Antonio del Río Argudín, político y ex presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), debido a que la amenazó a ella y a otras dos personas, a quienes apuntó con un arma de fuego y les dijo que podía levantarlos y matarlos.

De acuerdo a la declaración de Edna Lizeth Ruiz Herrera, una de las víctimas, quien solicitó protección debido a que teme por su vida, los hechos ocurrieron el pasado 25 de septiembre en el fraccionamiento Real del Bosque.

El hombre, supuestamente llegó hasta su casa y tocó a la puerta para reclamarle por poner unas macetas en la calle (con las que buscan impedir el paso de vehículos de carga), por lo que la acusó y le exigió que le pagara por los daños o tendría problemas con él.

Tras explicarle que las macetas fueron puestas de acuerdo a un acuerdo vecinal, Río Argudín comenzó a amenazarla de muerte, diciendo que era una persona muy poderosa y con influencias políticas.

“Me amenazó con arma fuego afuera de mi domicilio, y pues honestamente tengo mucho temor porque se puso muy violento cuando generó sus amenazas y la razón fue una tontería”, indicó Ruiz Herrera.

En el video que fue presentado, se ve como el político veracruzano le apunta a ella, a una mujer mayor y a su hijo desde su vehículo con un arma de fuego.

Asimismo, se escucha que el hombre dice que se encuentra en el lugar para visitar a su amante y que pueden buscar su nombre en redes sociales para saber quién es, el poder e influencia que tiene.