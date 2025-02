Deja el cargo alcalde de Huautla de Jiménez, Oaxaca; falta de recursos, la causa

Huautla de Jiménez, Oaxaca, a 23 de febrero de 2025.- A poco más de un mes de que detuvieran al presidente municipal de Huautla de Jiménez, David García Martínez, este domingo, a través de un video, su esposa, Margarita Cruz Gómez, anunció que renuncia al cargo, después de que las autoridades estatales no la han reconocido como su suplente, por lo que no han llegado los recursos económicos que le corresponden al municipio.

"La retención de los recursos nos ha complicado seguir avanzando, yo quiero pedirle disculpas, su comprensión porque quizá no es lo que esperaban. No quiero ser la causa de que el municipio siga detenido y he decidido renunciar al cargo. Lo hago por Huautla, lo hago por todos los ciudadanos y también por todos los trabajadores que han estado de frente desde el día primero de enero, han estado trabajando sin cobrar", explicó Cruz Gómez.

Asimismo, indicó que se encuentra preocupada ante la situación, ya que la fiesta patronal, que se celebra el tercer viernes de cuaresma (21 de marzo), ya se encuentra muy próxima, además de que no quiere que los servicios básicos colapsen, por lo que prefiere dar ese paso de dejar la presidencia.

Cabe resaltar que fue el pasado 8 de enero, cuando elementos de la entidad lograron la detención de García Martínez, a quien se le acusa del delito de homicidio en grado de tentativa, cometido en contra dos agentes estatales de investigación y de secuestro contra Bernardino Martínez, candidato morenista durante la campaña por la alcaldía, de acuerdo a información proporcionada por la Fiscalía General del Estado (FGE).