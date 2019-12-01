¿De qué hablarán Sheinbaum y Marco Rubio en su reunión?, Aquí te lo decimos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Septiembre de 2025 a las 08:49:16

Ciudad de México, a 3 de septiembre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reveló los temas que tratará en su reunión con Marco Rubio, jefe del Departamento de Estado de Estados Unidos, este 3 de septiembre de 2025 en Palacio Nacional.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana comentó que espera “una reunión muy cordial” con el funcionario estadounidense.

En ese contexto informó que tratarán el tema del acuerdo de seguridad entre ambos países.

“Es Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de La ley y tiene que ver con la colaboración sin subordinación, colaboración y cooperación en el marco de soberanías, eso es lo que está en este programa”, refirió la jefa del Ejecutivo federal.

Asimismo, comentó que su administración realizará una presentación de logros de la Estrategia de Seguridad.

Además, comentó que quiere tratar los temas de la migración, las deportaciones, y el del comercio, entre otros.

“Yo quiero tocar el tema de los mexicanos y mexicanas que vienen allá, el tema de comercio, aunque no le corresponde específicamente al secretario del Departamento de Estado vamos a tocar algunos temas de comercio y de cooperación”, señaló la presidenta Sheinbaum.