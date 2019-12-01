De ganar 18 mil a más de 100 mil pesos mensuales: el ascenso que pone a Noroña y su hijo en la mira

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Abril de 2026 a las 08:44:27

Ciudad de México, 15 de abril del 2026.- El senador Gerardo Fernández Noroña se encuentra nuevamente en el centro del debate público luego de que se diera a conocer el ascenso laboral y aumento salarial de su hijo, Kin Yael Villafaña, dentro de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

De acuerdo con información difundida por un periodista, Villafaña ocupa un cargo en la Subdirección de Negocios No Regulados de la paraestatal, donde percibe un ingreso mensual superior a los 100 mil pesos, lo que representa más de un millón de pesos al año al considerarse las prestaciones.

El caso ha llamado la atención debido al incremento en sus percepciones, ya que anteriormente recibía alrededor de 18 mil pesos mensuales.

Este cambio se dio tras un movimiento interno que lo llevó a ocupar una jefatura dentro de dicha área.

Aunque no comparte el apellido del legislador, el propio Fernández Noroña ha reconocido el vínculo familiar. A partir de esta información, sectores de la oposición han señalado posibles irregularidades y cuestionado si el ascenso pudo estar influenciado por su relación con el senador morenista.

La situación ha generado debate sobre los procesos de contratación y promoción dentro de organismos públicos, así como sobre la necesidad de garantizar transparencia y evitar conflictos de interés en el servicio público.