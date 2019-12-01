Dan último adiós a Fernandito, niño ultimado en Los Reyes, Estado de México, por una deuda de mil pesos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Agosto de 2025 a las 08:52:24

Los Reyes, Estado de México, 10 de agosto del 2025.- El sábado, familiares, amigos y vecinos dieron el último adiós a “Fernandito”, niño de cinco años que fue asesinado en Los Reyes La Paz, Estado de México, presuntamente por una deuda de mil pesos.

Durante el funeral, los asistentes lo despidieron con porras y aplausos, mientras coreaban: “¡Chiquitibum a la bim-bom-ba, Fernando, Fernando, ra ra!”.

El cortejo, adornado con globos blancos y flores, recorrió las calles hasta el panteón municipal Altavista, en la colonia Paso de Minas, acompañado por autoridades locales y estatales.

Alrededor de un centenar de personas participaron en la procesión, que culminó con la colocación de muñecos, veladoras y coronas sobre su tumba.

Según se ha informado, el pequeño fue retenido como garantía por el pago de un préstamo de mil pesos y, días después, asesinado por quienes lo tenían privado de su libertad.