Dan último adiós a Débora Estrella en Grupo Multimedios; accidente aéreo deja fuerte sacudida en televisión regiomontana
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Septiembre de 2025 a las 09:06:39
Monterrey, Nuevo León, 21 de septiembre de 2025.- El Grupo Multimedios rindió un sentido homenaje a la periodista y conductora Débora Estrella, quien perdió la vida en un accidente aéreo ocurrido el sábado en el municipio de García, Nuevo León.

Este domingo, los periodistas María Julia Lafuente, Víctor Martínez y Josué Becerra abrieron la transmisión del Telediario Matutino confirmando la lamentable noticia y recordaron con emoción la trayectoria de su compañera.

“Estas últimas horas han sido devastadoras para todos los que formamos la familia Multimedios. Débora era una amiga, una compañera, una joven mujer, destacada periodista que tenía una alegría inmensa por la vida y una dedicación enorme por esta profesión”, expresó una conmovida María Julia Lafuente.

Durante el homenaje, Lafuente externó, a nombre de Multimedios, su más sentido pésame a la familia y amigos de la conductora, a quien describió como una mujer atenta, educada, prudente y reservada, que siempre entregó su capacidad y pasión al periodismo.

“Su muerte es un golpe durísimo. Créamelo que no lo hemos asimilado y probablemente nunca lo hagamos. Débora, sé que estás con nuestro padre Dios. Claro que te vamos a extrañar muchísimo, como no tienes una idea, pero siempre serás parte de nosotros”, agregó.

Noventa Grados
