Dan de baja a Ángel R, maestro que fue agredido por alumno dentro de un salón de clases en Hidalgo 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Agosto de 2025 a las 21:26:05
Tulancingo, Hidalgo, a 11 de agosto de 2025.- El comité de ética y Conflicto de Interés de la Universidad Politécnica de Tulancingo (UTP), informó que la decisión que tomaron en cuanto al maestro Ángel “R”, quien fue agredido por un alumno el pasado 25 de julio, fue darlo de baja.

Indicaron que esta decisión fue tomada por que el profesor incurrió en faltas que vulneran los valores de legalidad, respeto, imparcialidad, transparencia y rendición de cuentas que rigen a la vida académica de la UPT, ya que, el alumno que lo agredió, lo acusó de haberlo humillado por al menos seis meses.

 “Sin embargo, al tener un procedimiento en curso dentro de la Secretaría de la Contraloría, a través de la autoridad investigadora de la Dirección General de Responsabilidades, dicho proceso continuará su cauce legal y administrativo hasta que sea culminado”, concluyeron. 

Ante esto, informaron que ahora dentro del Sistema Integral de Gestión Académica (SIGAE),  existirá un módulo especializado, para reportar este tipo de acosos o abusos de docentes, esperando se evité otra situación como esta, ya que no es el único caso donde un docente ha sido reportado por acosos o abusos, tal es el caso de Francisco F., docente que también recibió señalamientos de alumnos, el cual presentó su renuncia el pasado viernes.

