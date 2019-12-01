Dan de alta a 14 pacientes del descarrilamiento del Tren Interoceánico

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Diciembre de 2025 a las 13:19:02

Salina Cruz, Oaxaca, a 29 de diciembre 2025.- El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, informó que, en punto de las 5:00 horas, cuatro pacientes afectados durante el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, fueron dados de alta del Hospital General de Zona No. 2, en Salina Cruz.

Horas después, cuatro pacientes más recibieron el alta médica en el mismo nosocomio.

Por otra parte, en el Hospital Rural del IMSS en Matías Romero continúan tres personas hospitalizadas bajo vigilancia médica de 29 que reportó la Secretaría de Gobernación.

El funcionario federal recalcó que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se activaron protocolos para atender de manera integral a los familiares de las víctimas, además de reforzar la capacidad hospitalaria con personal médico, insumos y medicamentos.

Cabe recordar que, al menos 13 personas perdieron la vida debido al accidente ferroviario que se registró el pasado 28 de diciembre.

El tren transportaba 250 personas y cubría la ruta Salina Cruz–Coatzacoalcos, conectando el océano Pacífico con el Golfo de México, cuando se registró el accidente a la altura de Nizanda, Oaxaca