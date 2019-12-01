Dan de alta a 14 pacientes del descarrilamiento del Tren Interoceánico

Dan de alta a 14 pacientes del descarrilamiento del Tren Interoceánico
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Diciembre de 2025 a las 13:19:02
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Salina Cruz, Oaxaca, a 29 de diciembre 2025.- El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, informó que, en punto de las 5:00 horas, cuatro pacientes afectados durante el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, fueron dados de alta del Hospital General de Zona No. 2, en Salina Cruz.

Horas después, cuatro pacientes más recibieron el alta médica en el mismo nosocomio.

Por otra parte, en el Hospital Rural del IMSS en Matías Romero continúan tres personas hospitalizadas bajo vigilancia médica de 29 que reportó la Secretaría de Gobernación.

El funcionario federal recalcó que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se activaron protocolos para atender de manera integral a los familiares de las víctimas, además de reforzar la capacidad hospitalaria con personal médico, insumos y medicamentos.

Cabe recordar que, al menos 13 personas perdieron la vida debido al accidente ferroviario que se registró el pasado 28 de diciembre.

El tren transportaba 250 personas y cubría la ruta Salina Cruz–Coatzacoalcos, conectando el océano Pacífico con el Golfo de México, cuando se registró el accidente a la altura de Nizanda, Oaxaca

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hallan cadáver en la Simpanio Norte, en Morelia, Michoacán 
Detienen a sujetos que repartían juguetes a niños en nombre de grupo criminal, en Guadalupe, Nuevo León
Enfrentamiento en colonia adinerada de Guadalajara deja al menos 2 muertos y 5 heridos; hay autos de lujo baleados
En LC, Michoacán aseguran 183 máquinas tragamonedas relacionadas con delitos contra la salud y extorsión
Más información de la categoria
Michoacán recibió 11 mdp en derrama económica por producciones fílmicas en 2025: Sectur
Detienen a sujetos que repartían juguetes a niños en nombre de grupo criminal, en Guadalupe, Nuevo León
Enfrentamiento en colonia adinerada de Guadalajara deja al menos 2 muertos y 5 heridos; hay autos de lujo baleados
Espacio Michoacán, nueva vitrina turística que abre sus puertas en enero: Sectur
Comentarios