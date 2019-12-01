Dan a conocer puntos clave de la reforma electoral

Ciudad de México, 25 de febrero del 2026.- La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer los principales lineamientos de la propuesta de reforma electoral, la cual —dijo— tiene como objetivo fortalecer la democracia, reducir el gasto y aumentar la transparencia en los procesos comiciales.
Durante la presentación, explicó que la Cámara de Diputados conservará sus 500 integrantes, todos electos mediante voto directo; de ellos, 30 corresponderán a distritos electorales.
Los 10 ejes de la propuesta
Reducción de costos: Se plantea disminuir en 25% el gasto electoral, con ajustes presupuestales al Instituto Nacional Electoral (INE), partidos políticos, OPLES y tribunales electorales.
Integración de la Cámara de Diputados: Se mantiene el número de legisladores en 500, todos por elección directa, incluidos 30 por distrito.
Regidurías: Se reduce el número de regidores en ayuntamientos, con un tope máximo de 154 posiciones.
Fiscalización reforzada: El INE contará con acceso más oportuno a operaciones financieras de partidos y candidatos para fortalecer la supervisión.
Voto en el extranjero: Se facilita la participación de personas migrantes en la elección de ocho diputaciones.
Radio y televisión: Se disminuyen los tiempos oficiales en periodo electoral, pasando de 487 a 35 minutos por emisora.
Uso de Inteligencia Artificial: Se regulan herramientas tecnológicas en campañas, prohibiendo bots y estableciendo cómputos distritales inmediatos al cierre de la jornada.
Democracia participativa: Se amplían mecanismos a estados y municipios, incorporando nuevas tecnologías.
Prohibición del nepotismo: Se establece que los cargos de elección popular no podrán heredarse.
Fin de la reelección consecutiva: A partir de 2030, ningún cargo de elección popular podrá reelegirse de manera inmediata.