Dan a conocer puntos clave de la reforma electoral

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Febrero de 2026 a las 08:39:13

Ciudad de México, 25 de febrero del 2026.- La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer los principales lineamientos de la propuesta de reforma electoral, la cual —dijo— tiene como objetivo fortalecer la democracia, reducir el gasto y aumentar la transparencia en los procesos comiciales.

Durante la presentación, explicó que la Cámara de Diputados conservará sus 500 integrantes, todos electos mediante voto directo; de ellos, 30 corresponderán a distritos electorales.

Los 10 ejes de la propuesta