Dan a conocer detalles de la captura de los presuntos responsables del asesinato de los colaboradores de Clara Brugada

Dan a conocer detalles de la captura de los presuntos responsables del asesinato de los colaboradores de Clara Brugada
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Agosto de 2025 a las 22:10:33
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 20 de agosto de 2025.- Mediante una rueda de prensa, la fiscal General de Justicia, Bertha Alcalde, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad, Pablo Vázquez, dieron a conocer información de la detención de las personas que fueron detenidas por los homicidios de  de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Por ello, indicaron que gracias a las investigaciones del caso, se logró la captura de 13 personas, entre ellas, las tres que participaron directamente en el ataque armado sucedido el pasado 20 de mayo.

La aprehensión ocurrió tras 11 cateos y acciones operativas en las alcaldías Gustavo A. Madero y Xochimilco, así como en los municipios de Otumba y Coacalco, Estado de México.

"Se refuerza la hipótesis de que la agresión fue producto de una planeación anticipada y sostenida en el tiempo", indicó Alcalde, debido a que encontraron que los presuntos responsables estuvieron vigilando a las víctimas durante el mes de mayo.

"Hay un alto grado de probabilidad de que el día 14 de mayo planeaban ejecutar el evento pero no se realizó debido a que ese día Ximena Guzmán no recogió a José Muñoz como usualmente lo hacía a las afueras del Metro Xola", detalló la fiscal.

Asimismo, la funcionaria dijo que para las operaciones participaron elementos de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, SSPC, SSC-CDMX, FGR y de la Fiscalía capitalina. 

Además, aseguró que continuarán las investigaciones para llegar a los autores intelectuales del crimen y determinar el móvil del homicidio.

Harfuch, informó que para el homicidio y la huída, los delincuentes usaron al menos cinco vehículos, así como una motocicleta, entre ellos un vehículo Nissan Kicks y una camioneta tipo Urban utilizada para el escape, así como dos vehículos de las marcas Renault y Chevrolet para el seguimiento de los objetivos. 

"Ese día se identificaron los cinco vehículos con recorridos similares a los del 20 de mayo. Asimismo se observa un sujeto realizando vigilancia en el lugar donde se cometió el delito quien era una persona distinta a quien disparó el 20 de mayo, pero tenía una vestimenta y el modo de operación similar", expresó el titular de la SSPC.

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Confirman el fallecimiento de un menor herido por ataque durante fiesta patronal en San Miguel Allende, Guanajuato 
Mujer sufre infarto mientras pagaba su recibo de agua en Reynosa, Tamaulipas
FGR quema más de una tonelada de estupefaciente en operativo en Guerrero
Encuentran perros congelados y cortados en filetes en un inmueble en Sonora; 53 perros fueron rescatados con vida
Más información de la categoria
En 20 municipios se detectaron incidencias que impidieron ciclo escolar completo: Mexicanos Primero Michoacán 
Otorga Gobierno de Quiroga tinacos a bajo costo para las familias del municipio
Nomina tu mejor experiencia para los premios “Lo Mejor de Michoacán”: Sectur
Vecinos detienen y golpean a sujeto que intentó abusar de tres menores de edad en Hidalgo 
Comentarios