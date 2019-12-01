CURP biométrica llegará en octubre; los primeros envíos serán a través de correo electrónico

Ciudad de México, a 22 de agosto de 2025.- Este viernes, en una conferencia de prensa realizada en la Secretaría de Gobernación, Arturo Arce Vargas, director del Registro Nacional de Población e Identidad (Renapo), anunció que, a partir del mes de octubre del año en curso, se comenzará a enviar la CURP biométrica a través de correos electrónicos, esto a las personas titulares que ya hayan hecho su registro.

Indicó que solo el titular podrá descargar el documento, ya que estos contaran con todas las medidas de seguridad, como marcas de agua y código QR, además, informó que si la CURP biométrica llegará a los ciudadanos por medio de un correo electrónico, será para que puedan imprimirla y enmicarla, aclarando que no será propiamente una credencial física.

Comentó que de igual manera, la página de Renapo y la Segob contarán con canales para que cada persona pueda realizar la descarga del documento.

“Los primeros registros son los primeros que empezaremos a remitir esta CURP y de ahí estaremos mandándolas conforme vayamos teniendo este registro de cada uno de los ciudadanos”, concluyó.