Culmina periodo de disculpas a diputada del PT que ya es conocida como Dato Protegido

Culmina periodo de disculpas a diputada del PT que ya es conocida como Dato Protegido
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Agosto de 2025 a las 08:35:12
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 11 de agosto del 2025.- La ciudadana de nombre Karla Estrella finalizó el domingo con el periodo obligatorio de 30 días de disculpas públicas dirigidas a la diputada federal del Partido del Trabajo (PT), Diana Karina Barreras, quien ya es conocida coloquialmente en las redes sociales como Dato Protegido.

Lo anterior debido a que Estrella fue obligada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a disculparse con la legisladora al considerar que una publicación en su cuenta de X fue discriminatoria y constitutiva de violencia política contra las mujeres por motivos de género.

“Te pido una disculpa DATO PROTEGIDO, por el mensaje que estuvo cargado de violencia simbólica, psicológica, por interpósita persona, digital, mediática y análoga, así como de discriminación, basado en estereotipos de género. Esto perjudicó tus derechos político-electorales porque minimizó tus capacidades y trayectoria política”, fue el mensaje que escribió durante 30 días consecutivos la mujer.

Así mismo, la oriunda de Hermosillo, Sonora, debió pagar una multa y tocar cursos para capacitarse en temas de género y derechos humanos, en una resolución que fue calificada de exagerada por parte del colectivo social mexicano.

La sentencia de disculparse por 30 días consecutivos que tomó el TEPJF ha sido objeto de severas críticas por parte de la oposición, ya que se argumenta censura y un abuso de poder cometido por parte de la legisladora del Partido del Trabajo.

En ese sentido, Diana Karina Barreras externó que con una sola disculpa hubiera sido más que suficiente, sin embargo, la decisión del Tribunal sentenció otra cosa.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Lluvias intensas provocan severas inundaciones en la Ciudad de México
Abandonan dos cabezas en hieleras en Apatzingán: Suman tres cabezas abandonadas la misma noche en Michoacán
Detienen a dos menores por secuestro; rescatan a dos víctimas en Valle de Santiago, Guanajuato
Abandonan cabeza humana en letras monumentales de la localidad 18 de Marzo, en Buenavista, Michoacán: La Alcaldesa está amenazada; autoridades dejan extremidad ahí por horas
Más información de la categoria
Hay 81 mexicanos detenidos en Alligator Alcatraz, informa Sheinbaum
Culmina periodo de disculpas a diputada del PT que ya es conocida como Dato Protegido
Pierde la vida Miguel Uribe, precandidato presidencial en Colombia víctima de un atentado
Abandonan dos cabezas en hieleras en Apatzingán: Suman tres cabezas abandonadas la misma noche en Michoacán
Comentarios