Culmina periodo de disculpas a diputada del PT que ya es conocida como Dato Protegido

Ciudad de México, 11 de agosto del 2025.- La ciudadana de nombre Karla Estrella finalizó el domingo con el periodo obligatorio de 30 días de disculpas públicas dirigidas a la diputada federal del Partido del Trabajo (PT), Diana Karina Barreras, quien ya es conocida coloquialmente en las redes sociales como Dato Protegido.

Lo anterior debido a que Estrella fue obligada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a disculparse con la legisladora al considerar que una publicación en su cuenta de X fue discriminatoria y constitutiva de violencia política contra las mujeres por motivos de género.

“Te pido una disculpa DATO PROTEGIDO, por el mensaje que estuvo cargado de violencia simbólica, psicológica, por interpósita persona, digital, mediática y análoga, así como de discriminación, basado en estereotipos de género. Esto perjudicó tus derechos político-electorales porque minimizó tus capacidades y trayectoria política”, fue el mensaje que escribió durante 30 días consecutivos la mujer.

Así mismo, la oriunda de Hermosillo, Sonora, debió pagar una multa y tocar cursos para capacitarse en temas de género y derechos humanos, en una resolución que fue calificada de exagerada por parte del colectivo social mexicano.

La sentencia de disculparse por 30 días consecutivos que tomó el TEPJF ha sido objeto de severas críticas por parte de la oposición, ya que se argumenta censura y un abuso de poder cometido por parte de la legisladora del Partido del Trabajo.

En ese sentido, Diana Karina Barreras externó que con una sola disculpa hubiera sido más que suficiente, sin embargo, la decisión del Tribunal sentenció otra cosa.