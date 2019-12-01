Culmina con éxito Claudia Sheinbaum su gira de trabajo por Colima y Nayarit

Ciudad de México, a 15 de marzo de 2026.- Durante una gira de trabajo realizada del viernes 13 al domingo 15 de marzo por los estados de Colima y Nayarit, la presidenta de México encabezó diversos actos enfocados en programas sociales y acciones dirigidas al bienestar de las mujeres.

La mandataria inició su agenda en Manzanillo, Colima, donde ofreció su conferencia matutina y destacó que en el país se ha registrado una disminución del 26% en los homicidios dolosos. Asimismo, informó sobre una inversión que supera los 11 millones de pesos destinada a obras de infraestructura carretera e hidráulica en la entidad.

Más tarde se trasladó al municipio de Tecomán, donde encabezó la entrega de apoyos correspondientes al programa Pensión Mujeres Bienestar. Posteriormente, en Coquimatlán, inauguró el Centro LIBRE para las Mujeres, un espacio destinado a brindar atención, orientación y acompañamiento a mujeres de la región.

La gira continuó en el estado de Nayarit. Desde Ixtlán del Río, la presidenta puso en funcionamiento otro Centro LIBRE y resaltó el papel cada vez más relevante que tienen las mujeres dentro del actual gobierno. Además, encabezó la entrega de la Pensión Mujeres Bienestar en los municipios de Santa María del Oro y Compostela.