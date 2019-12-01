¡Cuidado!, Que no te den una "Venenito" en lugar de un Benito; advierten por venta de billetes G5 falsos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Septiembre de 2025 a las 11:41:59

Ciudad de México, a 4 de septiembre 2025.- Usuarios de las redes sociales Facebook y Tiktok, advirtieron sobre la venta de billetes “G5” falsos, que personas utilizan para defraudar a comerciantes y negocios en general.

Según expertos, la divisa falsa de calidad G5 imita a detalle los ejemplares auténticos, lo que hace difícil poder identificarlos, ya que los colores, elementos de seguridad, son idénticos a los originales.

Cabe señalar que, dicha moneda apócrifa es utilizada por sus “vendedores” para engañar a usuarios con la promesa de conseguir grandes ganancias con muy poca inversión.

Por lo anterior, las autoridades dieron a conocer las claves para poder identificar los billetes ‘G5' falsos:

Toca la superficie de los billetes ; asegúrate de poder sentir los relieves.

; asegúrate de poder sentir los relieves. Coloca el billete a contraluz para identificar los siguientes elementos: marca de agua, hilo microimpreso, hilo de seguridad, ventana transparente y folio creciente.

a contraluz para identificar los siguientes elementos: marca de agua, hilo microimpreso, hilo de seguridad, ventana transparente y folio creciente. Identifica que los elementos cambien de color, el hilo 3D, hilo dinámico y la denominación multicolor

De acuerdo con el Banco de México (Banxico), el almacenar, distribuir o producir monedas o billetes falsos, es considerado un delito federal, y se castiga con multas que superan los 51 mil 800 pesos, mientras que la pena va de 5 a 12 años de cárcel.