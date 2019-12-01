Cruce irregular de personas a EEUU disminuyó 98 por ciento; Sheinbaum destaca cooperación bilateral

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2026 a las 13:48:39

Ciudad de México, a 9 de octubre 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que se redujo en un 98 por ciento el cruce irregular de personas por la frontera norte.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana también resaltó una disminución del 75 por ciento la incautación de fentanilo en ese país.

Igualmente mencionó que se desarrolló la primer “operación espejo” en la frontera.

También comentó que expuso esos resultados ante el embajador de EEUU en México, Ronald Johnson y una delegación de la Cámara Americana de Comercio (AmCham), durante una reunión el pasado 9 de octubre en Palacio Nacional.

En ese contexto detalló que el encuentro fue de carácter empresarial y estuvo relacionado “con el comercio y con el ambiente favorable para la inversión de las empresas en nuestro país”.

Además, adelantó que pronto sostendrá otro encuentro con el diplomático y el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, para abordar temas particulares de la relación bilateral.