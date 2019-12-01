Corriente de agua arrastra a mujer durante fuertes lluvias en Nogales, Sonora

Corriente de agua arrastra a mujer durante fuertes lluvias en Nogales, Sonora
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Julio de 2026 a las 10:49:24
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Nogales, Sonora, 19 de julio de 2026.- Las intensas lluvias registradas este sábado provocaron afectaciones en distintos puntos de Nogales, Sonora, donde una mujer fue arrastrada por la corriente generada por las inundaciones.

De acuerdo con reportes preliminares, la fuerza del agua sorprendió a la mujer, quien fue desplazada por varios metros; posteriormente habría sido rescatada con apoyo de cuerpos de emergencia.

Las precipitaciones también ocasionaron complicaciones en la movilidad, luego de que decenas de vehículos fueran arrastrados por la corriente en diferentes zonas de la ciudad fronteriza.

Autoridades mantienen el monitoreo de las áreas afectadas y exhortaron a la población a extremar precauciones, evitar cruzar calles inundadas y atender las recomendaciones de Protección Civil ante el riesgo de nuevas lluvias.

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