CoRe Ciudades Vivibles y Amables, A. C. presentará investigación sobre cómo hacer posible la vivienda asequible en nuestras ciudades

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Agosto de 2025 a las 18:31:29
Ciudad de México, a 22 de agosto de 2025.- La vivienda es más que un espacio físico, es un componente esencial donde las personas desarrollan sus vidas cotidianas, encuentran bienestar y pueden mejorar su calidad de vida. 

En un panorama como el actual, donde el desarrollo urbano continúa creciendo a un ritmo acelerado al igual que las crecientes desigualdades en temas de acceso a la vivienda, las rentas han aumentado a un ritmo ocho veces mayor que el salario mínimo general superando con creces los niveles de inflación, según datos del gobierno de la CDMX (2024). 

Es necesario reconocer que las ciudades están experimentando una crisis, por lo que se debe impulsar modelos alternativos que ofrezcan opciones asequibles, inclusivas y sostenibles con la cooperación de diversos sectores, que garanticen el acceso equilibrado a la vivienda. 

El análisis de este contexto y ante la necesidad de encontrar modelos alternativos de vivienda, llevaron a la creación de “Hacer posible la vivienda asequible: Desafíos, alternativas y propuestas”, una investigación coordinada y revisada por la asociación civil CoRe Ciudades Vivibles y Amables; elaborada por Ana Kourchenko Mendoza, Adrián F. Labastida Salgado y Jorge A. Ortiz Moreno del colectivo RESILIENTE: Estudio de Soluciones Urbanas. 

Dentro de los cuatro capítulos que conforman dicha investigación, se invita a reconocer los modelos alternativos de vivienda asequible a través de sus desafíos, alternativas y propuestas; presentando una revisión de diversos casos nacionales e internacionales en países como Dinamarca, España, Uruguay, Nicaragua, entre otros. 

Otra de las líneas de estudio que presenta este proyecto, es la necesidad de que la vivienda asequible esté diseñada con perspectiva de género y tenga consideración de la diversidad de personas que pueden habitarla, poniendo sobre la mesa ejemplos como la vivienda colaborativa, donde se busca el cuidado colectivo y la autonomía por medio de modelos de autogestión y apoyo mutuo.

Este estudio da paso también a una serie de recomendaciones para impulsar la implementación de dichos modelos, además de propuestas puntuales con el propósito de promover la inclusión en las políticas públicas de vivienda en México, que fomenten la asequibilidad, accesibilidad, sostenibilidad e inclusión de la vivienda.

“Hacer posible la vivienda asequible: Desafíos, alternativas y propuestas” podrá ser consultada de manera gratuita y para toda la República Mexicana a partir del 28 de agosto, en el portal: https://coreciudades.com/. 

Conoce más detalles de esta investigación y de las diferentes dinámicas que realiza CoRe Ciudades Vivibles y Amables, A.C. por medio de sus redes sociales. En Facebook puede encontrarlos como: CoRe Ciudades Vivibles y Amables ; en Instagram como: @coreciudades; en la plataforma X como: @CoReCiudades; en YouTube como: @CoReCiudades; y, en su portal web.

