Coordina Protección Civil Querétaro operativo interinstitucional para retiro de pirotecnia en Pinal de Amoles
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Diciembre de 2025 a las 07:28:27
Pinal de Amoles, Querétaro, 5 de diciembre del 2025.- Con la finalidad de prevenir riesgos y proteger la integridad de la población durante la temporada decembrina, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro (CEPCQ), dirigió un operativo interinstitucional de decomiso de pirotecnia realizado en la cabecera municipal de Pinal de Amoles y en la comunidad de Ahuacatlán.

En conjunto, autoridades estatales y municipales realizaron visitas a comercios establecidos y puestos semifijos, en los cuales aseguraron más de 400 kilogramos de material, entre espuma en aerosol y artefactos pirotécnicos de luz y explosivos, considerados de alto riesgo ya que su almacenamiento y manipulación representan un peligro latente de incendios, afectaciones a la salud y contaminación al ambiente.

Asimismo, dentro de esas acciones también emitieron recomendaciones preventivas, e informaron a los propietarios sobre los riesgos de la comercialización de estos productos, así como las sanciones aplicables en caso de reincidencia, como parte de la estrategia integral de prevención que busca garantizar unas celebraciones decembrinas seguras y responsables.

El despliegue contó con la participación de elementos de la CEPCQ, de Protección Civil y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal; Dirección de Gobierno; Inspección Municipal y la Dirección de Prevención del Delito, quienes trabajaron de manera conjunta para el retiro de estos artículos y garantizar la seguridad de la población.

La CEPCQ reitera que estos operativos forman parte de las acciones preventivas encaminadas a inhibir la comercialización y uso de artículos explosivos; reducir riesgos asociados al uso y comercialización de pirotecnia, además de fortalecer la cultura de prevención y autocuidado entre la ciudadanía.

