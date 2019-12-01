Convocan a marcha por secuestro y asesinato de mineros en Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Febrero de 2026 a las 09:02:34

Hermosillo, Sonora, a 11 de febrero 2026.- El sector minero nacional convocó a una marcha en protesta por el secuestro de 10 trabajadores de una mina en el municipio de Concordia, Sinaloa, de los cuales, las autoridades han encontrado los cuerpos de cinco de las víctimas.

Por lo anterior, la Asociación de Ingenieros en Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMG), Distrito Sonora, anunció una movilización programada para este sábado 14 de febrero.

De acuerdo con la convocatoria, la reunión será a las 11:00 h en las oficinas de la institución en el estado, ubicadas en la colonia San Benito, de la ciudad de Hermosillo.

Desde dicho sitio, se detalló que los manifestantes marcharán hacia la Catedral de la capital sonorense.

Además, se informó que en punto de las 19:00 horas se llevará a cabo una misa en honor a los cinco trabajadores de mina hallados muertos, en la Iglesia de Santa Eduviges, ubicada en la colonia Modelo.